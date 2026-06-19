Eté Musical de Montboyer Concert de la Chorale Crescendo Montboyer samedi 11 juillet 2026.

Montboyer

Eté Musical de Montboyer Concert de la Chorale Crescendo

Eglise St Vincent Montboyer Charente

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Concert de la Chorale Crescendo avec reprise de chansons de comédies musicales.

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Eglise St Vincent Montboyer 16620 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 49 66 63 saintvincentdemontboyer@gmail.com

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English :

Crescendo Choir concert

L’événement Eté Musical de Montboyer Concert de la Chorale Crescendo Montboyer a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme du Sud Charente