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Eté Musical de Montboyer Concert de la Chorale Crescendo Montboyer

Eté Musical de Montboyer Concert de la Chorale Crescendo Montboyer samedi 11 juillet 2026.

Adresse
Eglise St Vincent
Ville
16620 Montboyer
Département
Charente
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif
8 8 8

Montboyer

Eté Musical de Montboyer Concert de la Chorale Crescendo

Eglise St Vincent Montboyer Charente

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Concert de la Chorale Crescendo avec reprise de chansons de comédies musicales.
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Eglise St Vincent Montboyer 16620 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 49 66 63  saintvincentdemontboyer@gmail.com

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English :

Crescendo Choir concert

L’événement Eté Musical de Montboyer Concert de la Chorale Crescendo Montboyer a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme du Sud Charente