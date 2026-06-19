Eté Musical de Montboyer Concert de la Chorale Crescendo Montboyer
Eté Musical de Montboyer Concert de la Chorale Crescendo Montboyer samedi 11 juillet 2026.
Montboyer
Eté Musical de Montboyer Concert de la Chorale Crescendo
Eglise St Vincent Montboyer Charente
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Concert de la Chorale Crescendo avec reprise de chansons de comédies musicales.
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Eglise St Vincent Montboyer 16620 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 49 66 63 saintvincentdemontboyer@gmail.com
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English :
Crescendo Choir concert
L’événement Eté Musical de Montboyer Concert de la Chorale Crescendo Montboyer a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme du Sud Charente