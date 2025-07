ETE MUSICAL DE MONTBOYER Place de l’Eglise Montboyer

Concert de QADISHA Ensemble vocal et musical dirigé par Bachir Chami

Place de l’Eglise Eglise de Montboyer Montboyer 16620 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 49 66 63 contact.qadisha@gmail.com

English : ETE MUSICAL DE MONTBOYER

Concert by QADISHA Vocal and musical ensemble directed by Bachir Chami

German : ETE MUSICAL DE MONTBOYER

Konzert von QADISHA Vokal- und Musikensemble unter der Leitung von Bachir Chami

Italiano : ETE MUSICAL DE MONTBOYER

Concerto di QADISHA Ensemble vocale e musicale diretto da Bachir Chami

Espanol : ETE MUSICAL DE MONTBOYER

Concierto de QADISHA Conjunto vocal y musical dirigido por Bachir Chami

