Eté Musical du Kiosque Spay

Eté Musical du Kiosque

kiosque, rue de la Vaudelle Spay Sarthe

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-06-19 23:00:00

2026-05-29 2026-06-19

Concert gratuit. restauration sur place

kiosque, rue de la Vaudelle Spay 72700 Sarthe Pays de la Loire communication@ville-spay.fr

English :

Free concert. Catering on site

