Eté Musical du Kiosque Spay
Eté Musical du Kiosque Spay vendredi 29 mai 2026.
Eté Musical du Kiosque
kiosque, rue de la Vaudelle Spay Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-06-19 23:00:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-06-19
Concert gratuit. restauration sur place
.
kiosque, rue de la Vaudelle Spay 72700 Sarthe Pays de la Loire communication@ville-spay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Free concert. Catering on site
L’événement Eté Musical du Kiosque Spay a été mis à jour le 2026-02-04 par CDT72