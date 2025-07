ÉTÉ SPORTIF À MONTAGNAC Montagnac

Allée des Sports Montagnac Hérault

Début : 2025-07-17

fin : 2025-08-18

2025-07-17 2025-07-21 2025-08-04

Envie de bouger ? Rejoignez-nous pour le Summer Fun Fitness à Montagnac.

SUMMER FUN FITNESS

Venez bouger en toute convivialité avec Nathalie Teulier pour des cours de gym Fitness gratuits et ouverts à tous ! .

Allée des Sports Montagnac 34530 Hérault Occitanie clubformemontagnac34@gmail.com

English :

Want to get moving? Join us for Summer Fun Fitness in Montagnac.

German :

Lust, sich zu bewegen? Begleiten Sie uns zum Summer Fun Fitness in Montagnac.

Italiano :

Volete muovervi? Unitevi a noi per il Summer Fun Fitness a Montagnac.

Espanol :

¿Quieres moverte? Únete a nosotros en el Summer Fun Fitness de Montagnac.

