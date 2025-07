Éteignons les lumières et rallumons les étoiles Maison de Garonne Boé

Éteignons les lumières et rallumons les étoiles

Maison de Garonne 11 rue Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Début : 2025-08-21

fin : 2025-08-21

2025-08-21

De 20h30 à 23h30, soirée animée par le club d’astronomie Sous les étoiles d’Albret . 20h30 Conférence suivie d’une promenade céleste virtuelle puis d’une promenade céleste contée, et enfin observation du ciel aux télescopes.

Maison de Garonne 11 rue Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr

English : Éteignons les lumières et rallumons les étoiles

From 8:30 to 11:30 pm, an evening hosted by the « Sous les étoiles d’Albret » astronomy club. 8:30 pm Lecture followed by a virtual celestial walk, then a storytelling celestial walk, and finally observation of the sky through telescopes.

German : Éteignons les lumières et rallumons les étoiles

Von 20:30 bis 23:30 Uhr, Abendveranstaltung unter der Leitung des Astronomievereins « Sous les étoiles d’Albret ». 20:30 Uhr Vortrag, gefolgt von einem virtuellen Himmelsspaziergang, dann ein erzählter Himmelsspaziergang und schließlich Himmelsbeobachtung mit Teleskopen.

Italiano :

Dalle 20.30 alle 23.30, una serata organizzata dal club di astronomia « Sous les étoiles d’Albret ». alle 20.30 conferenza seguita da una passeggiata celeste virtuale, poi da una passeggiata celeste narrata e infine dall’osservazione del cielo con i telescopi.

Espanol : Éteignons les lumières et rallumons les étoiles

De 20.30 a 23.30 h, velada organizada por el club de astronomía « Sous les étoiles d’Albret ». 20.30 h Conferencia seguida de un paseo celeste virtual, a continuación un paseo celeste narrado y, por último, observación del cielo con telescopios.

