ETELIER SOPHROLOGIE Place Jean Monnet Sucé-sur-Erdre mardi 7 octobre 2025.

Place Jean Monnet Le Quai des Possibles Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-10-07 10:00:00

fin : 2025-10-07 11:30:00

2025-10-07

Un moment doux pour se recentrer et respirer

Prenez un temps pour vous avec cet atelier qui allie exercices simples à refaire au quotidien et séance de sophrologie guidée. Au programme relaxation, respiration et visualisation positive pour apprendre à mieux gérer le stress, apaiser le mental et cultiver un bien-être durable

Animé par Perrine LETOURNEUR, Sophrologue .

Place Jean Monnet Le Quai des Possibles Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique

English :

A gentle moment to refocus and breathe

German :

Ein sanfter Moment, um sich zu zentrieren und zu atmen

Italiano :

Un momento delicato per concentrarsi e respirare

Espanol :

Un momento suave para volver a concentrarse y respirar

