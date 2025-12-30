ÉTERNELLE JEUNESSE Place Marcel Daniel Saint-Brevin-les-Pins

ÉTERNELLE JEUNESSE

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

2026-04-24

2026-04-24

Éternelle jeunesse

Morts avant quarante ans, Mozart et Mendelssohn ont légué à la musique leur éternelle jeunesse.

Dans leurs œuvres, l’élan et la fraîcheur ne s’opposent jamais à la maturité de l’écriture.

L’audace harmonique du Quatuor Les Dissonances, la grâce intérieure des Romances sans paroles, transcrites pour la clarinette de Constance Morvan, et l’extraordinaire Quatuor op. 13, composé par Mendelssohn à seulement dix-sept ans, dessinent un paysage où, fidèle à l’esprit des Lumières, la passion et la raison avancent côte à côte. Mozart Quatuor Les Dissonances Mendelssohn Romances sans paroles Mendelssohn Quatuor à cordes en la mineur, op. 13 Avec Constance Morvan, Irena Josifoska, Martin Moriarty, Hugo Meder, Pablo Schatzman .

