« Eternelle Notre-Dame » – Microfolie d’Ecommoy Hôtel Richefeu Ecommoy Écommoy

« Eternelle Notre-Dame » – Microfolie d’Ecommoy Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Hôtel Richefeu Ecommoy Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

La Microfolie d’Ecommoy se met à l’heure parisienne, et vous invite à découvrir toutes les merveilles de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Au programme :

Visite libre : Collection Notre-Dame de Paris | de 10 h à 12 h | Tout public

Venez (re)découvrir ce monument emblématique du patrimoine culturel français à travers une sélection d’images numériques, qui témoigne de sa présence dans la vie de toutes et tous, à travers les époques, en France comme à l’international.

Reconstituer la célèbre cathédrale de Notre-Dame (maquette en 3D) | de 10 h à 12 h | A partir de 8 ans

Enfants et familles sont invités à reconstituer ensemble une maquette-puzzle en 3D de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Une activité manuelle et collaborative, idéale pour s’approprier l’architecture de manière ludique.

« Éternelle Notre-Dame » Expérience immersive – Casque de Réalité Virtuelle | de 14 h – 16 h | A partir de 12 ans

La première expédition immersive en réalité virtuelle à Notre-Dame de Paris… Grâce à votre casque, vous pourrez explorer Notre-Dame de Paris à travers les siècles, totalement recréée numériquement et vivre ainsi un véritable voyage émotionnel à la découverte des secrets du monument.

Hôtel Richefeu Ecommoy richefeu ecommoy Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire

Microfolie Ecommoy