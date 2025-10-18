Eternellement Manga Place Champollion Istres

Du samedi 18 au dimanche 19 octobre 2025 de 10h à 18h. Place Champollion Halle polyvalente Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-18

Le grand rendez-vous de la pop culture japonaise et du manga revient à la Halle Polyvalente d’Istres. Au programme animations, expositions, concours, cosplay, découvertes culinaires et rencontres avec des invités autour de la culture asiatique.

Au programme plus de stands, une scène centrale, un espace extérieur aménagé… tout est pensé pour accueillir un public toujours plus nombreux !



Ce rendez-vous incontournable consacré à l’univers manga et à la culture asiatique réunira tous les temps forts qui ont fait son succès



– Jeux vidéo

– Défilé cosplay

– Arts martiaux

– Dessin

– Retrogaming

– Boutiques

– Animations sur scène

– Jeux de plateau

et bien d’autres surprises !



Une expérience unique, immersive et festive vous attend, pour les petits comme les grands.



Restauration sur place dès 10h00. .

Place Champollion Halle polyvalente Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Festival Éternellement Manga 2024, dedicated to the world of manga and Asian culture, at Istres’ multi-purpose hall!

German :

Das große Treffen der japanischen Popkultur und der Manga kehrt in die Halle Polyvalente in Istres zurück. Auf dem Programm stehen Animationen, Ausstellungen, Wettbewerbe, Cosplay, kulinarische Entdeckungen und Treffen mit Gästen rund um die asiatische Kultur.

Italiano :

Il grande evento dedicato alla cultura pop e ai manga giapponesi torna alla Halle Polyvalente di Istres. In programma: intrattenimento, mostre, competizioni, cosplay, scoperte culinarie e incontri con ospiti incentrati sulla cultura asiatica.

Espanol :

Festival Éternellement Manga 2024, dedicado al mundo del manga y a la cultura asiática, ¡en la sala polivalente de Istres!

