Etes vous fait.e pour les métiers de l’hôtellerie ou de la restauration ? Action pour les personnes de 50 ans et Agence RENNES OUEST Rennes Lundi 26 janvier, 13h30 Ille-et-Vilaine

Dans le cadre de la semaine des métiers du Tourisme 2026, France Travail vous propose de participer à une détection de potentiels. Vous souhaitez changer de voie ? Vous ne savez pas vers quel secteur vous orienter ? Le secteur de l’hôtellerie ou de la restauration vous attire et vous vous demandez s’il peut peut être vous correspondre ? Participez à une session de détection de potentiels pour envisager votre avenir professionnel ! Les candidats ne doivent avoir ni expérience ni formation dans l’

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-26T13:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-26T16:30:00.000+01:00

Agence RENNES OUEST 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



