Etes-vous fait pour travailler dans le secteur de l’Industrie? Venez découvrir vos potentiels! Agence GIVORS Givors

Etes-vous fait pour travailler dans le secteur de l’Industrie? Venez découvrir vos potentiels! Agence GIVORS Givors vendredi 14 novembre 2025.

Etes-vous fait pour travailler dans le secteur de l’Industrie? Venez découvrir vos potentiels! Vendredi 14 novembre, 08h00 Agence GIVORS Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-14T08:00:00+01:00 – 2025-11-14T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-14T08:00:00+01:00 – 2025-11-14T11:00:00+01:00

Et si le secteur de l’industrie était fait pour vous ? Inscrivez-vous et venez le découvrir ! – un professionnel du secteur viendra vous présenter les métiers de l’industrie, – ensuite vous testerez vos aptitudes avec des exercices de mises en situation, – puis vous pourrez bénéficier de propositions concrètes si ce domaine vous intéresse.

Agence GIVORS 69700 Givors Givors 69700 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/518369 »}]

Et si le secteur de l’industrie était fait pour vous ? Inscrivez-vous et venez le découvrir ! Détection de potentiel 1 jeune 1 solution