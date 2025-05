Etes-vous fait(e) pour les Métiers de l’Industrie? Venez participer à un Atelier de Détection de Potentiel pour le savoir! – Agence RENNES SUD Rennes, 3 juin 2025, Rennes.

Etes-vous fait(e) pour les Métiers de l’Industrie? Venez participer à un Atelier de Détection de Potentiel pour le savoir! Agence RENNES SUD Rennes Mardi 3 juin, 09h00

Connaissez-vous nos ateliers « Détection de potentiel » ?Vous avez un projet d’insertion ou de reconversion professionnelle ?Vous souhaitez découvrir quels secteurs d’activités recrutent ?Les ateli…

Connaissez-vous nos ateliers « Détection de potentiel » ?Vous avez un projet d’insertion ou de reconversion professionnelle ?Vous souhaitez découvrir quels secteurs d’activités recrutent ?Les ateliers « Détection de Potentiel » permettent aux demandeurs d’emploi d’explorer leur potentiel d’habilité et de découvrir des secteurs d’activités porteurs.L’atelier de détection de potentiel que nous vous proposons s’adresse à toute personne intéressée par le secteur de l’industrie,quelque soit son profil et son parcours professionnel ou personnel.

Les exercices que vous ferez reproduisent les principales caractéristiques des métiers porteurs du secteur de l’industrie Pour réaliser ces exercices, vous allez utiliser vos habiletés, c’est-à-dire vos savoir-faire, vos qualités personnelles, que vous avez développés dans votre vie de tous les jours.Ainsi nous détecterons vos habiletés à:-Respecter des normes et des consignes -Maintenir son attention dans la durée -Exécuter des gestes avec dextérité-Prendre des initiatives et être autonomeCet atelier vous permettra de valoriser ces aptitudes transverses et d’envisager, si vous le souhaitez, d’initier un parcours vers le secteur de l’industrie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-03T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-03T12:00:00.000+02:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/440050

Agence RENNES SUD 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine