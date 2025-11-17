Etes-vous fait(e) pour les Métiers de l’Industrie? Venez participer à un Atelier de Détection de Potentiel pour le savoir! Bruz – Agence RENNES SUD Bruz Lundi 17 novembre, 13h00 Ille-et-Vilaine

Connaissez-vous nos ateliers « Détection de potentiel » ? Vous avez un projet d’insertion ou de reconversion professionnelle ? Vous souhaitez découvrir quels secteurs d’activités recrutent ?

Connaissez-vous nos ateliers « Détection de potentiel » ? Vous avez un projet d’insertion ou de reconversion professionnelle ? Vous souhaitez découvrir quels secteurs d’activités recrutent ? Les ateliers Détection de Potentiel permettent aux demandeurs d’emploi d’explorer leur potentiel d’habilité et de découvrir des secteurs d’activités porteurs. NOUS VOUS PROPOSONS DE COMMENCER PAR LA DECOUVERTE DU VASTE SECTEUR DE L’INDUSTRIE ! Présence impérative à 13h LIEU : Pôle formation UIMM à Bruz (Atten

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-17T13:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-17T17:00:00.000+01:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/518383

Bruz – Agence RENNES SUD 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine