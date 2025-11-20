Etes-vous faits pour les métiers de l’Industrie? Agence LA GARDE La Garde

Etes-vous faits pour les métiers de l’Industrie? – Employeur : Laboratoires Novacos Jeudi 20 novembre, 08h00 Agence LA GARDE Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T08:00:00 – 2025-11-20T11:30:00

Fin : 2025-11-20T08:00:00 – 2025-11-20T11:30:00

Vous souhaitez changer de voie? Vous êtes attiré(e) par un secteur et vous vous demandez s’il peut vous correspondre? Vous ne savez pas vers quel secteur vous orienter? Participez à une session de détection de potentiel pour envisager votre avenir professionnel : – Rencontrez des professionnels du secteur (entreprises, organismes de formations, représentants des branches professionnelles ) – Découvrez les métiers et les opportunités d’emploi – Testez vos aptitudes avec des exercices de mise en s

Agence LA GARDE 83130 La Garde La Garde 04120 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/477235 »}]

