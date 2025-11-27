ETHAN LALLOUZ – Le Point Virgule Paris

NICOLETTA – NICOLETTA ET CHOEUR GOSPEL 2026 Début : 2026-04-10 à 20:00. Tarif : – euros.

Dans le cadre de sa nouvelle Tournée Acoustique des Cathédrales et des Églises 2026, accompagnée d’un Chœur et de son Pianiste, le meilleur de NICOLETTA, le meilleur de ses grandes Chansons et de ses interprétations les plus profondes, le meilleur du Gospel et du Negro Spiritual…

BASILIQUE NOTRE-DAME D’ALENCON 53 Grande Rue 61000 Alencon 61