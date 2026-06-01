Ethnoarchéologie. Les oiseaux dans les croyances archaïques. Atelier de sifflets en argile au musée Skuodas, Skuodo muziejus, Skuodas

Ethnoarchéologie. Les oiseaux dans les croyances archaïques. Atelier de sifflets en argile au musée Skuodas Vendredi 12 juin, 14h00 Skuodo muziejus Skuodo rajono savivaldybė

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T13:00:00+02:00 – 2026-06-12T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T13:00:00+02:00 – 2026-06-12T14:00:00+02:00

A travers l’oiseau, à travers l’argile, à travers le son, à travers notre histoire… Cette année, nous allions ethnographie et archéologie !

Le symbolisme des oiseaux dans le matériel archéologique et ethnographique sera introduit et l’atelier de sifflets d’argile sera animé par l’archéologue Medeina Gaailute-Kluode.

Skuodo muziejus Šaulių g. 3, Skuodas Skuodas 98124 Skuodo rajono savivaldybė Klaipėda County +370 6234 2948 [{« type »: « phone », « value »: « +370 6234 2948 »}, {« type »: « email », « value »: « medeina.kluode@skuodomuziejus.lt »}]

Des vieux symboles aux sifflets d’argile

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