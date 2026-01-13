Ethnobistrot au musée de la Camargue Musée de la Camargue Arles

Ethnobistrot au musée de la Camargue

Mardi 10 février 2026 de 18h à 22h. Musée de la Camargue Mas du Pont de Rousty Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-10 18:00:00

fin : 2026-02-10 22:00:00

Ethnobistrot annuel du Musée de la Camargue sur le thème de Marie-Madeleine en Provence.

Parmi les saints provençaux, Marie-Madeleine associée au site de la Sainte Baume est une figure populaire à laquelle un pèlerinage rend grâce depuis le Vè siècle de notre ère. Les premiers chrétiens ont alors érigé un sanctuaire dans la grotte que les Provençaux ont adopté comme un lieu saint, fondateur de leur foi.



L’histoire et la place de Marie-Madeleine dans le panthéon provençal sont retracées par Estelle Rouquette, conservateur du Musée de la Camargue qui invite Martine Guillot, responsable du chemin et Annelyse Chevalier, majorale du Félibrige, à témoigner de leur marche entre les Saintes-Maries-de-la-Mer et la Sainte Baume, sur les pas de Marie-Madeleine.



Jean-Jacques Sanchez danseur et chorégraphe est également invité à présenter une performance artistique tirée du spectacle des Festivalines, produit aux Saintes-Maries-de-la-Mer et à la Sainte Baume par la Compagnie Laza. .

Musée de la Camargue Mas du Pont de Rousty Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

The Musée de la Camargue’s annual Ethnobistrot on the theme of Mary Magdalene in Provence.

