ETHNOFONIK 2025 – L’Empreinte Savigny Le Temple Cedex

ETHNOFONIK 2025 – L’Empreinte Savigny Le Temple Cedex samedi 29 novembre 2025.

ETHNOFONIK 2025 Début : 2025-11-29 à 17:30. Tarif : – euros.

RRRA L’EMPREINTE GRAND PARIS SUD PRÉSENTE : ETHNOFONIK 2025Cette année, nous aurons la chance d’accueillir en première partie du concert Ethnofonik, les jeunes de l’IME du Jard de Voisenon, qui apprennent depuis plusieurs années des chants traditionnels du monde accompagnés par des intervenants Ethnofonik. Avec leur joie communicative, ils sont plus que jamais prêts à lancer cette soirée en musique ! Prêt.e.s pour un tour du monde en musique ?Ils viennent des quatre coins du monde. Ils jouent du violon, de l’harmonica, du saxophone… Des musicien·ne·s venu·e·s de tous horizons se réunissent pour relever un défi commun : réinventer les musiques traditionnelles de leurs cultures respectives et imaginer un concert unique en son genre… en seulement deux semaines ! Ils formeront un orchestre éphémère et cosmopolite à l’énergie contagieuse. Laissez-vous embarquer dans une soirée riche en partage, aux sonorités qui invitent au voyage !La 14ème édition d’Ethnofonik vous emmène une nouvelle fois sur les routes des musiques traditionnelles et du monde !Ces vingt musiciens originaires d’Europe et du monde ne se connaissaient pas auparavant, mais personne n’est arrivé à Grand Paris Sud les mains vides ! Chacun a apporté un morceau de musique, issu de sa propre culture musicale, qu’il a offert au groupe.Après une semaine de mises en situations, d’ateliers de pratique musicale, de répétitions publiques ou de jam sessions, les musiciens formeront un orchestre éphémère, et offriront pour une après-midi et deux soirées, un concert cosmopolite à l’énergie délicieusement contagieuse, aux publics du Plan, du Théâtre de l’Agora et de l’Empreinte.Venez découvrir en live la création multicolore de cet orchestre éphémère Ethnofonik 2025 !Une formation organisée par la MJC CS Simone Signoret et l’Union Nationale des JM France, la Scène nationale de l’Essonne, le réseau des conservatoires Grand Paris Sud, la communauté d’agglomération Grand Paris Sud, l’Empreinte, Le Plan, la Ville d’Évry- Courcouronnes, la ville de Corbeil-Essonnes, la ville de Ris-Orangis, et en partenariat avec le réseau des Ethno des Jeunesses Musicales International.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’Empreinte 301, Avenue de l’Europe 77547 Savigny Le Temple Cedex 77