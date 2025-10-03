Étienne de Crécy · Électro Circus Night Verlatour · Camille Lockhart aka Écran Total · Miry Muraro Amiens

Place Longueville Amiens Somme

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 19:30:00

fin : 2025-10-03 01:30:00

Date(s) :

2025-10-03

Le Grand Écart transforme le Cirque en arène électro le temps d’une soirée dingue et unique !

Des DJ dans les gradins, un bar dans l’entrée des artistes, un foodtruck sur la place, des numéros de cirque, Électro Circus Night met le Cirque sens dessus dessous !

▶️ Verlatour à 19h30

Loin des standards de l’EDM et de la Bass Music, Verlatour forge un univers singulier dont fantaisie sonore et independant dance music sont les maîtres mots.

▶️ Camille Lockhart aka Écran Total à 20h45

DJ et actrice, Camille Lockhart compose des sets éclectiques, une musique chaude et surprenante qui a un unique but : rassembler et faire de la fête un spectacle joyeux et inclusif.

▶️ Étienne de Crécy à 22h30

DJ iconique de la scène française électro, précurseur de la french touch , Étienne de Crécy nous présente Warm up, un nouvel opus pour lequel il se réinvente chauffeur de salle généreux et au plaisir contagieux.

▶️ Miry Muraro à 00h15

Miry développe une musique harmonieuse, émotionnelle et envoûtante. Ses sets de melodic techno sont vibrants, flottants et pleins de joie.

Électro Circus Night, c’est 6h de musique pour danser dans l’une des salles de spectacle les plus atypiques de France !

Place Longueville Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

Le Grand Écart transforms Le Cirque into an electro arena for a crazy and unique evening!

DJs in the stands, a bar in the stage door, a foodtruck in the square, circus acts, Electro Circus Night turns the Cirque upside down!

?? Verlatour at 7:30pm

Far from EDM and Bass Music standards, Verlatour forge a singular universe where sonic fantasy and independent dance music are the watchwords.

?? Camille Lockhart aka Écran Total at 8:45pm

DJ and actress, Camille Lockhart composes eclectic sets and warm, surprising music with a single aim: to bring people together and make partying a joyful, inclusive spectacle.

?? Étienne de Crécy at 10:30pm

Iconic DJ of the French electro scene, precursor of the « French touch », Étienne de Crécy presents Warm up, a new opus for which he reinvents himself as a generous and infectiously fun venue manager.

?? Miry Muraro at 00:15

Miry’s music is harmonious, emotional and captivating. Her melodic techno sets are vibrant, buoyant and full of joy.

Électro Circus Night is 6 hours of danceable music in one of France?s most atypical venues!

German :

Le Grand Écart verwandelt den Cirque für einen verrückten und einzigartigen Abend in eine Elektro-Arena?

DJs auf den Rängen, eine Bar im Artisteneingang, ein Foodtruck auf dem Platz, Zirkusnummern Électro Circus Night stellt den Zirkus auf den Kopf!

?? Verlatour um 19:30 Uhr

Weit entfernt von den Standards der EDM und der Bass-Musik schmiedet Verlatour ein einzigartiges Universum, in dem Klangfantasie und unabhängige Tanzmusik die Schlüsselwörter sind.

?? Camille Lockhart aka Écran Total um 20:45 Uhr

Camille Lockhart, DJ und Schauspielerin, komponiert eklektische Sets, eine warme und überraschende Musik, die nur ein Ziel hat: Menschen zusammenzubringen und aus der Party ein fröhliches und integratives Spektakel zu machen.

?? Étienne de Crécy um 22:30 Uhr

Étienne de Crécy, der ikonische DJ der französischen Elektro-Szene und Vorreiter des French Touch, präsentiert uns Warm up, ein neues Werk, für das er sich als großzügiger Saal-Chauffeur mit ansteckender Freude neu erfindet.

?? Miry Muraro um 00:15 Uhr

Miry entwickelt eine harmonische, emotionale und fesselnde Musik. Seine Melodic-Techno-Sets sind vibrierend, schwebend und voller Freude.

Électro Circus Night, das sind 6 Stunden Musik zum Tanzen in einem der ungewöhnlichsten Veranstaltungsräume Frankreichs!

Italiano :

Le Grand Écart trasforma il Cirque in un’arena electro per una serata folle e unica!

Con DJ sugli spalti, un bar all’ingresso degli artisti, un foodtruck in piazza e numeri circensi, l’Electro Circus Night stravolgerà il Cirque!

?? Verlatour alle 19.30

Lontani dagli standard dell’EDM e della Bass Music, i Verlatour creano un universo singolare in cui la fantasia sonora e la musica dance indipendente sono le parole chiave.

?? Camille Lockhart aka Écran Total alle 20.45

La DJ e attrice Camille Lockhart compone set eclettici e musica calda e sorprendente con un unico obiettivo: unire le persone e rendere la festa uno spettacolo gioioso e inclusivo.

?? Étienne de Crécy alle 22.30

DJ icona della scena electro francese e precursore del « French touch », Étienne de Crécy presenta Warm up, una nuova opera in cui si reinventa come gestore di locali generoso e contagiosamente divertente.

?? Miry Muraro alle 12.15

La musica di Miry è armoniosa, emotiva e affascinante. I suoi set techno melodici sono vibranti, vivaci e pieni di gioia.

Électro Circus Night è una serata di 6 ore di musica ballabile in uno dei luoghi più insoliti della Francia!

Espanol :

Le Grand Écart transforma el Cirque en una arena eléctrica para una velada loca y única

Con DJs en las gradas, un bar en la entrada de los artistas, un foodtruck en la plaza y números circenses, ¡la Electro Circus Night pondrá el Cirque patas arriba!

?? Verlatour a las 19.30 h

Lejos de los estándares de la EDM y la Bass Music, Verlatour forja un universo singular donde la fantasía sónica y la música de baile independiente son las palabras clave.

?? Camille Lockhart aka Écran Total a las 20.45 h

La DJ y actriz Camille Lockhart compone sets eclécticos y música cálida y sorprendente con un único objetivo: unir a la gente y hacer de la fiesta un espectáculo alegre e inclusivo.

?? Étienne de Crécy a las 22.30 h

DJ emblemático de la escena electro francesa y precursor del « French touch », Étienne de Crécy presenta Warm up, una nueva obra en la que se reinventa a sí mismo como director de sala generoso y contagiosamente divertido.

?? Miry Muraro a las 12h15

La música de Miry es armoniosa, emocional y cautivadora. Sus sets de techno melódico son vibrantes, boyantes y llenos de alegría.

Électro Circus Night son 6 horas de música bailable en uno de los lugares más insólitos de Francia

