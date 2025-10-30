CYRANO DE BERGERAC – SALLE POLYVALENTE Bourgoin Jallieu

CYRANO DE BERGERAC Début : 2026-01-17 à 20:30. Tarif : – euros.

Édouard Baer est Cyrano.Tout le monde se trompe sur Cyrano. Cyrano est un Roc….friable, multiple, sensible, entier, éperdu, brillant, fidèle, abandonné par les grâces et pourtant étincelant de cœur et d’âme. A côté de Cyrano, nous sommes tous gris, définitivement gris.Sacré pari de tenter d’approcher cette icône du répertoire. Amoureux des mots, de la langue, de la poésie, homme de troupe, passeur d’émotions, Édouard Baer rencontre Cyrano comme une évidence. Sous la houlette d’Anne Kessler, une troupe de 14 comédiens servira un chef d’œuvre où tragique et sublime se conjuguent dans une langue hors du commun.Texte : Edmond RostandMise en scène : Anne Kessler assistée de Maïa Godin Hadji-LazaroInterprétation : Édouard Baer, Catherine Salviat, Christophe Meynet, Rémi Briffault, Florent Hu, Alexia Giordano, Gilles Gaston, Dreyfus, Tito El Frances, Aïtor De Calvairac, Michel Dussarat, Grégoire Leprince-Ringuet, Atmen Kelif, Telma Bello, Jeanne Fuchs

SALLE POLYVALENTE 92 AVENUE PROFESSEUR TIXIER 38300 Bourgoin Jallieu 38