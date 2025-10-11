Étienne de Crécy Electro French Touch Grande Carène Brest

Grande Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère

Début : 2025-10-11 21:00:00

fin : 2025-10-11 00:00:00

2025-10-11

Un grand retour en terres brestoises pour la seconde partie de sa tournée Warm Up ! Icône de la French Touch et référence incontournables des performances électro, il dévoile son nouvel album à travers un show complètement réinventé, calibré pour le public connaisseur brestois.

Spoiler même les led ont leur choré.

Informations pratiques

Ouverture des portes à 20h.

Réservation recommandée. .

Grande Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 66 00

