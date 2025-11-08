Étienne DÉTRÉ en concert Salle Condé Confluence Sablons sur Huisne

Étienne DÉTRÉ en concert Salle Condé Confluence Sablons sur Huisne samedi 8 novembre 2025.

Salle Condé Confluence Condé sur Huisne Sablons sur Huisne Orne

Début : 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

La Commission Culture de Rémalard-en-Perche accueille le chanteur auteur-compositeur Étienne DÉTRÉ à la salle Condé Confluence.

Il présentera ses deux EP, « Chute libre » (2021) et « La Fugue » (2024) ainsi que de nouveaux titres. .

Salle Condé Confluence Condé sur Huisne Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 2 33 73 71 94 tourisme@coeurduperche.fr

