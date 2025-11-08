Étienne DÉTRÉ en concert Salle Condé Confluence Sablons sur Huisne
Salle Condé Confluence Condé sur Huisne Sablons sur Huisne Orne
Début : 2025-11-08 20:30:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
La Commission Culture de Rémalard-en-Perche accueille le chanteur auteur-compositeur Étienne DÉTRÉ à la salle Condé Confluence.
Il présentera ses deux EP, « Chute libre » (2021) et « La Fugue » (2024) ainsi que de nouveaux titres. .
Salle Condé Confluence Condé sur Huisne Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 2 33 73 71 94 tourisme@coeurduperche.fr
