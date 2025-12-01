Artiste majeur de la scène jazz fusion Concerts d’exception pour clôturer l’année en musique. internationale, Etienne Mbappé s’est imposé par un jeu de basse unique, à la fois fluide, mélodique et puissamment rythmique, reconnaissable entre mille par ses célèbres gants en soie noire. Ancien collaborateur de Joe Zawinul, John McLaughlin ou Salif Keïta, il poursuit avec The Prophets une démarche musicale personnelle, à la croisée du jazz, des musiques africaines, de la fusion et de l’improvisation contemporaine.

Ce projet ambitieux réunit des musiciens d’exception qui forment un ensemble à l’instrumentation singulière, au service d’une musique exigeante, riche en textures, contrastes et émotions.

The Prophets n’est pas un simple groupe, c’est une vision : celle d’un jazz ouvert sur le monde, à la fois ancré dans les traditions et tourné vers l’avenir. Pour ce 31 décembre, Etienne Mbappé nous invite à une traversée musicale profonde, festive et inspirante, une manière vibrante d’entrer en 2026 sous le signe de la liberté, de l’écoute et du partage.

Le mercredi 31 décembre 2025

de 22h30 à 23h59

de 20h00 à 21h30

payant

De 40 à 50 euros.

Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

https://www.lebaisersale.com/agenda?event=20251231 https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/