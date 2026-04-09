L’exposition Ligne de vie réunit un ensemble de panneaux sculptés et de sculptures en bois, ainsi qu’une sélection de peintures récentes. Le travail de Moyat entre en résonance avec l’héritage brancusien, à travers une relation essentielle au bois, au geste, à la forme et au temps.

Chez Étienne Moyat, la création n’est jamais envisagée comme un aboutissement, mais comme un cheminement permanent au sein de sa pratique artistique. Soucieux de ne pas rompre avec le passé, l’artiste inscrit son travail dans une continuité où le geste, la matière et la mémoire sont indissociables. À partir du moment où un chemin est choisi, le reste en émane naturellement. Ce chemin demeure volontairement ouvert, en construction, sans finalité figée.

Ébéniste de formation, Étienne Moyat travaille directement à partir d’arbres sciés en plateaux, selon le principe de la taille directe. Comme Brancusi, il considère le bois non comme un simple matériau, mais comme une matière vivante, porteuse de temps, d’histoire et d’énergie. Il le sculpte, le brûle, le brosse et le peint dans un rapport respectueux et attentif à ce que le matériau peut révéler. L’usage de la tronçonneuse, outil paradoxalement libérateur, autorise un geste à la fois libre, instinctif et maîtrisé.

L’ensemble de panneaux sculptés et de sculptures en bois de l’artiste, où les surfaces sont parcourues de lignes fluides, de strates et de rythmes, témoignent d’une pratique consciente et mesurée, où la technique s’efface au profit d’une expérience sensible. Elles s’inscrivent dans une logique transitoire et fragile, fondée sur une recherche permanente d’équilibre.

Ponctuant ce corpus sculptural, l’exposition présente également une sélection de peintures récentes, qui constituent un nouveau développement dans la pratique de l’artiste. Abordée avec une grande liberté de geste et d’émotion, la peinture prolonge les questionnements de la sculpture en explorant, par d’autres moyens, le rapport au geste, au rythme et au temps. Elle constitue un espace d’expérimentation où l’énergie circule différemment, sans rompre avec les enjeux du travail sculptural. Inspiré par l’expressionnisme abstrait, le néo-expressionnisme et le primitivisme, Étienne Moyat travaille sur de grands formats dans une approche spontanée et instinctive. Couleurs vives, couches épaisses et compositions rythmées font de la peinture un espace d’exploration sensible, en résonance avec le travail du bois.

Qu’il sculpte ou qu’il peigne, Étienne Moyat interroge notre lien au vivant, à l’espace et au temps. Son travail se situe dans un rapport direct à la matière et au geste, invitant le regard à une expérience émotionnelle.

Du 24 avril au 31 juillet 2026, dans le cadre d’une année d’expositions consacrée au 150e anniversaire de la naissance de Constantin Brancusi, la Galerie Negropontes Paris présente un solo show d’Étienne Moyat.

Du vendredi 24 avril 2026 au vendredi 31 juillet 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-24T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-31T22:00:00+02:00

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Galerie Negropontes Paris 14-16, rue Jean-Jacques Rousseau 75001 Paris



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