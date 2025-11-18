ETIK OUEST à Soullans vous ouvre ses portes ! Soullans – Agence CHALLANS Soullans

ETIK OUEST à Soullans vous ouvre ses portes ! Mardi 18 novembre

ans le cadre de la semaine de l’industrie, l’entreprise ETIK OUEST vous ouvre ses portes. Spécialisée, depuis quarante ans, dans la fabrication d’étiquettes adhésives et de systèmes d’étiquetage, ETIK OUEST sert les professionnels des secteurs agro-alimentaire, logistique, cosmétique et industriel. C’est l’occasion idéale pour vous de découvrir cette entreprise de l’intérieur et de vous faire connaître. Plusieurs créneaux de visite sont disponibles : 9h, 11h, 14h et 16h.

Soullans – Agence CHALLANS 85300 Soullans Vendée Pays de la Loire

