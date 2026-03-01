ÉTINCELANTES, CRÉATRICES EN LUMIÈRE ESPACE JOB Toulouse

ÉTINCELANTES, CRÉATRICES EN LUMIÈRE

ESPACE JOB 105 Route de Blagnac Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28 23:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Participez à une journée festive et engagée qui met à l’honneur la créativité, les talents et les voix des femmes !

À travers un marché de créatrices, des ateliers participatifs, des expositions, des rencontres et une scène ouverte artistique, l’événement propose un moment de partage, de réflexion et de célébration autour de la création au féminin et du vivre-ensemble.

Lors du marché de créatrices, vous pouvez découvrir une grande diversité de créations artisanales bijoux, illustrations, sculptures, crochet, upcycling, biscuits artisanaux, sérigraphie, macramé, porcelaine, créations textiles, mandalas,typographie et bien d’autres trésors faits main.

Profitez également d’ateliers variés qui invitent à la réflexion, à la créativité et à l’échange arpentage autour de la sexualité et de l’enfance, dessin de modèle vivant, écriture créative et création de fleurs en tissu.

La soirée se poursuit en musique avec Sardinhas da Mata, collectif de musiciennes mêlant rythmes afro-brésiliens, chants et engagements féminins. Une scène ouverte 100 % féminine viendra compléter ce moment festif, entre musique, danse et performances artistiques variées.

Et puis tout au long de la journée quiz, porteurs de parole, expositions, rencontres et autres surprises. .

ESPACE JOB 105 Route de Blagnac Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie vieasso@mjcpontsjumeaux.fr

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English :

Take part in a festive and committed day that celebrates the creativity, talents and voices of women!

L’événement ÉTINCELANTES, CRÉATRICES EN LUMIÈRE Toulouse a été mis à jour le 2026-03-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE