ÉTINCELLES Agde
ÉTINCELLES Agde mercredi 1 avril 2026.
ÉTINCELLES
25 rue de la République Agde Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Concert avec Mireille Cholet, violoncelle, Violaine Allix, alto et Stéphanie Elbaz, piano.
Avec Mireille Cholet, violoncelle, Violaine Allix, alto et Stéphanie Elbaz, piano.
Quand le romantisme débordant de Félix Mendelssohn rencontre la démence exacerbée de Dmitri Shostakovitsch, on peut bien s’attendre à quelques étincelles…
L’étonnante diversité de nuances et de climats de ces deux oeuvres en font un terrain pentu, certes, mais particulièrement jubilatoire pour les interprètes.
Et nous l’espérons, pour les auditeurs !
Bienvenue sur le territoire des Géants, sensations variées assurées !
BILLETTERIE
>Sur internet https://www.saisonculturelle-agde.fr
> Soit directement aux guichets du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00
de la Direction des Affaires Culturelle 4 place Molière Agde
ou du Théâtre Agathois 25 rue de la République Agde
> Soit au Théâtre Agathois, 1 heure avant chaque spectacle. .
25 rue de la République Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 65 80 direction.culture@ville-agde.fr
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English :
Concert with Mireille Cholet, cello, Violaine Allix, viola and Stéphanie Elbaz, piano.
L’événement ÉTINCELLES Agde a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 ADT34
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