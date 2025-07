ETINCELLES DE VERRE ATELIER CREATION ET RESTAURATION VITRAUX ATELIER ARTCOBLAN Blan

2025-09-19

2025-09-21

2025-09-19

Venez participer à un atelier unique !

Découvrez l'art délicat et complexe de la restauration de vitraux anciens?! Un atelier exceptionnel vous ouvre ses

portes pour suivre toutes les étapes de ce savoir-faire. / Démonstrations à horaires fixes (pour suivre l'intégralité du processus) ?: 11h 15h 17h / Au programme?: Démontage et nettoyage des vitraux / Remplacement des verres manquants et reproduction des pièces peintes cassées / Sertissage au plomb, soudure et contresoudure du panneau / Renforcement et étanchéité avec un mastic spécifique injecté à la main / Découverte de la fabrication des verres (2 méthodes) / Restauration des pièces peintes (visages, mains, ornements, effets d'ombre, émaux…) et cuisson dans un four spécifique. / VENDREDI 19 Démonstrations spéciales pour les classes (primaire à lycée) Si le temps le permet, démonstration en extérieur pour accueillir des groupes plus importants (jusqu'à 30 personnes) Réservation obligatoire par téléphone pour les classes / Groupes de plus de 6 personnes?: merci de réserver à l'avance pour convenir d'un créneau ou d'une autre date. / Atelier ouvert de 10h à 20h le vendredi et le samedi et de 10h à 18h le dimanche. .

ATELIER ARTCOBLAN 23 Route de Puylaurens Blan 81700 Tarn Occitanie etincellesdeverre@gmail.com

Come and take part in a unique workshop!

Nehmen Sie an einem einzigartigen Workshop teil!

Venite a partecipare a un workshop unico!

¡Venga y participe en un taller único!

