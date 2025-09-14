Étiquettes & Cie : Imaginez, créez, collez ! Parking triangle rue de l’épeule Roubaix

Étiquettes & Cie : Imaginez, créez, collez ! Parking triangle rue de l’épeule Roubaix dimanche 14 septembre 2025.

Étiquettes & Cie : Imaginez, créez, collez ! Parking triangle rue de l’épeule Roubaix Dimanche 14 septembre, 14h00 Gratuit

Dans le cadre d’Épeule en fête, dimanche 14 septembre – Parking Triangle – Épeule – Rbx, participez à notre atelier créatif intergénérationnel : “Étiquettes & Cie : Imaginez, créez, collez !”

Les Béquilles de l’Espoir vous invitent dimanche 14 septembre de

12h00-19:00 à Épeule en fête. Parking Triangle – Entrée Gratuite

Un espace festif et convivial avec : Auberge Espagnol – Petite restauration – barbe à papa – Tombola – Initiation au Parkour (Parkour59) – Jeux extérieurs géants – Maquillage enfants et henné – Atelier créatif – Animation musicale par DJ Mehmet A. et Yacine Freespirit

Le Bureau d’Art et de Recherche et la Fabrique des Quartiers vous convient à participer à un atelier créatif intergénérationnel :

“Étiquettes & Cie : Imaginez, créez, collez !”

En accès libre, en solo ou en famille ! De 14h00 à 18h00

Un atelier gratuit pour customiser, imaginer et fabriquer des étiquettes :

• Utilitaires : pour organiser la maison (bocaux, placards, etc.)

• Poétiques et artistiques : pour laisser libre cours à l’imagination

• Matériel fourni – Ouvert à tous, petits et grands ! N’hésitez pas à venir avec vos contenants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-14T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-14T18:00:00.000+02:00

1



Parking triangle rue de l’épeule 154 rue de l’épeule 59100 roubaix Ouest Roubaix 59100 Nord