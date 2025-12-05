ÉTOFFE DE PHILOSOPHES MJC DOLE Dole
ÉTOFFE DE PHILOSOPHES MJC DOLE Dole vendredi 5 décembre 2025.
ÉTOFFE DE PHILOSOPHES
MJC DOLE 9 rue Sombardier Dole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
ÉTOFFE DE PHILOSOPHE
Animé par Stéphane Haslé, Anthony Monot et Mathéïs Nelle
Thème: L’Intelligence Artificielle peut-elle rendre la vie meilleure ? .
MJC DOLE 9 rue Sombardier Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 35 communication@mjcdole.com
English : ÉTOFFE DE PHILOSOPHES
German : ÉTOFFE DE PHILOSOPHES
Italiano :
Espanol :
L’événement ÉTOFFE DE PHILOSOPHES Dole a été mis à jour le 2025-11-13 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE