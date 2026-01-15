Etoile de Bessèges Etape 1 Bellegarde Bellegarde / Passage par Montfrin & Aramon Aramon
L’Étoile de Bessèges revient et traversera deux communes de la communauté de commune du Pont du Gard Montfrin et Aramon.
Étape 1 le Grand prix de Bellegarde.
Distance totale 150.10km.
Villages, différentes communes Aramon 30390 Gard Occitanie
English : Etoile de Bessèges Stage 1 Bellegarde Bellegarde / Passage through Montfrin & Aramon
The Étoile de Bessèges returns and will pass through two communes of the Pont du Gard community of communes: Montfrin and Aramon.
Stage 1: the Bellegarde Grand Prix.
Total distance: 150.10km.
