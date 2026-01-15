Etoile de Bessèges Etape 2 Grand prix de Nîmes métropole / Passage par Collias, Blauzac, Garrigues Ste Eulalie… Bourdic

Etoile de Bessèges Etape 2 Grand prix de Nîmes métropole / Passage par Collias, Blauzac, Garrigues Ste Eulalie…

L’Étoile de Bessèges revient et traversera trois communes de la communauté de commune Pays d’Uzès Bourdic, Garrigues Ste-Eulalie et Moussac. La course effectuera deux passages dans ces communes.

Distance totale 160,60 km.

Différentes communes Bourdic 30190 Gard Occitanie +33 4 66 25 29 09 etoiledebesseges@wanadoo.fr

English : Etoile de Bessèges Stage 2 Grand prix de Nîmes métropole / Passage through Collias, Blauzac, Garrigues Ste Eulalie…

The Étoile de Bessèges returns and will pass through three communes of the Pays d’Uzès community of communes: Bourdic, Garrigues Ste-Eulalie and Moussac. The race will pass through these towns twice.

Total distance: 160.60 km.

