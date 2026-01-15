Etoile de Bessèges Etape 2 Grand prix de Nîmes métropole / Passage par Collias, Blauzac, Garrigues Ste Eulalie… Bourdic
Etoile de Bessèges Etape 2 Grand prix de Nîmes métropole / Passage par Collias, Blauzac, Garrigues Ste Eulalie… Bourdic jeudi 5 février 2026.
Etoile de Bessèges Etape 2 Grand prix de Nîmes métropole / Passage par Collias, Blauzac, Garrigues Ste Eulalie…
Différentes communes Bourdic Gard
Début : 2026-02-05
fin : 2026-02-05
2026-02-05
L’Étoile de Bessèges revient et traversera trois communes de la communauté de commune Pays d’Uzès Bourdic, Garrigues Ste-Eulalie et Moussac. La course effectuera deux passages dans ces communes.
Distance totale 160,60 km.
Différentes communes Bourdic 30190 Gard Occitanie +33 4 66 25 29 09 etoiledebesseges@wanadoo.fr
English : Etoile de Bessèges Stage 2 Grand prix de Nîmes métropole / Passage through Collias, Blauzac, Garrigues Ste Eulalie…
The Étoile de Bessèges returns and will pass through three communes of the Pays d’Uzès community of communes: Bourdic, Garrigues Ste-Eulalie and Moussac. The race will pass through these towns twice.
Total distance: 160.60 km.
L’événement Etoile de Bessèges Etape 2 Grand prix de Nîmes métropole / Passage par Collias, Blauzac, Garrigues Ste Eulalie… Bourdic a été mis à jour le 2026-01-13 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard