Etoile des Saisies Hauteluce

Etoile des Saisies

Domaine nordique Hauteluce Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Rejoignez-nous pour le rendez-vous incontournable du ski nordique aux Saisies. L’Etoile des Saisies, course populaire qui clôt la saison des marathons aura lieu le dimanche 29 Mars 2026 sur le magnifique domaine nordique olympique des Saisies.

.

Domaine nordique Hauteluce 73620 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 38 90 30 info@clubdessportslessaisies.com

Etoile des Saisies

Join us for the unmissable event for Nordic skiing in Les Saisies. The Etoile des Saisies, a popular race that closes the marathon season, will take place on Sunday March, 29 of 2026 on the magnificent Olympic Nordic area of ​​Les Saisies

