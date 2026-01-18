Etoile des Saisies Hauteluce
Etoile des Saisies Hauteluce dimanche 29 mars 2026.
Etoile des Saisies
Domaine nordique Hauteluce Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Rejoignez-nous pour le rendez-vous incontournable du ski nordique aux Saisies. L’Etoile des Saisies, course populaire qui clôt la saison des marathons aura lieu le dimanche 29 Mars 2026 sur le magnifique domaine nordique olympique des Saisies.
Domaine nordique Hauteluce 73620 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 38 90 30 info@clubdessportslessaisies.com
English : Etoile des Saisies
Join us for the unmissable event for Nordic skiing in Les Saisies. The Etoile des Saisies, a popular race that closes the marathon season, will take place on Sunday March, 29 of 2026 on the magnificent Olympic Nordic area of Les Saisies
