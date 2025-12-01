Étoile du matin Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

Auditorium Marcel Landowski

Chœur

Edwige Parat, direction

Ensemble de jeunes voix d’hommes

Olivier Bardot, direction

Khalid McGhee et Ariel Orthmann-Reichenbach, piano

Ensemble vocal et chœur de jeunes voix d’hommes de la Maîtrise

Le jeudi 18 décembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS

