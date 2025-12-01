Étoile partagée en hiver Fête du quartier MJC Étoile Vandœuvre-lès-Nancy

Étoile partagée en hiver Fête du quartier

MJC Étoile 14 Rue d’Amsterdam Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-12 18:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Venez célébrer la fin d’année dans la joie et la convivialité. Une soirée pleine de surprises vous attend spectacles entraînants, éclats de rire et moments de partage dans une atmosphère chaleureuse, laissez-vous porter par l’esprit festif pour terminer l’année en beauté.

Programmation sur scène

PERCUSSIONS DES ADOS ET PARTENAIRES

SPECTACLE DE MAGIE

CONCERT KÉLANE TRIO POP-FOLK & MUSIQUE DU MONDE

AFRO DANCE SIMPLY ODD

TRANS’CULTURES CONCERT MUSIQUE MÉDITERRANÉENNE

ART DU CIRQUE

ENSEMBLE EREBUNI GROUPE DE DANSE DES ADOS

Exposition peinture de l’artiste Danielle WEIL

….et aussi

– Marché de Noël avec association NONAME

– Animation numérique avec le FABLAB

– Atelier jardinage avec WORLD IN HARMONY

UN BUFFET SERA PROPOSÉ PAR LES FAMILLES BÉNÉVOLES ET LES ADOS(*)

* Assiette Soupe 2€ | boisson 0,50€Tout public

+33 3 83 55 53 35

English :

Come and celebrate the end of the year in an atmosphere of joy and conviviality. An evening full of surprises awaits you: lively shows, bursts of laughter and moments of sharing in a warm atmosphere, let yourself be carried away by the festive spirit to end the year in style.

On-stage programming

PERCUSSION TEENS AND PARTNERS

MAGIC SHOW

KÉLANE CONCERT POP-FOLK & WORLD MUSIC TRIO

AFRO DANCE SIMPLY ODD

TRANS?CULTURES MEDITERRANEAN MUSIC CONCERT

CIRCUS ART

ENSEMBLE EREBUNI TEEN DANCE GROUP

Painting exhibition by artist Danielle WEIL

….and also

– Christmas market with NONAME association

– Digital animation with the FABLAB

– Gardening workshop with WORLD IN HARMONY

A BUFFET WILL BE PROVIDED BY VOLUNTEER FAMILIES AND TEENAGERS(*)

* Plate Soup 2? | Drink 0,50?

