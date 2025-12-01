Étoile partagée en hiver Fête du quartier MJC Étoile Vandœuvre-lès-Nancy
vendredi 12 décembre 2025.
Étoile partagée en hiver Fête du quartier
MJC Étoile 14 Rue d’Amsterdam Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-12 18:00:00
Venez célébrer la fin d’année dans la joie et la convivialité. Une soirée pleine de surprises vous attend spectacles entraînants, éclats de rire et moments de partage dans une atmosphère chaleureuse, laissez-vous porter par l’esprit festif pour terminer l’année en beauté.
Programmation sur scène
PERCUSSIONS DES ADOS ET PARTENAIRES
SPECTACLE DE MAGIE
CONCERT KÉLANE TRIO POP-FOLK & MUSIQUE DU MONDE
AFRO DANCE SIMPLY ODD
TRANS’CULTURES CONCERT MUSIQUE MÉDITERRANÉENNE
ART DU CIRQUE
ENSEMBLE EREBUNI GROUPE DE DANSE DES ADOS
Exposition peinture de l’artiste Danielle WEIL
….et aussi
– Marché de Noël avec association NONAME
– Animation numérique avec le FABLAB
– Atelier jardinage avec WORLD IN HARMONY
UN BUFFET SERA PROPOSÉ PAR LES FAMILLES BÉNÉVOLES ET LES ADOS(*)
* Assiette Soupe 2€ | boisson 0,50€Tout public
MJC Étoile 14 Rue d’Amsterdam Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 55 53 35
English :
Come and celebrate the end of the year in an atmosphere of joy and conviviality. An evening full of surprises awaits you: lively shows, bursts of laughter and moments of sharing in a warm atmosphere, let yourself be carried away by the festive spirit to end the year in style.
On-stage programming
PERCUSSION TEENS AND PARTNERS
MAGIC SHOW
KÉLANE CONCERT POP-FOLK & WORLD MUSIC TRIO
AFRO DANCE SIMPLY ODD
TRANS?CULTURES MEDITERRANEAN MUSIC CONCERT
CIRCUS ART
ENSEMBLE EREBUNI TEEN DANCE GROUP
Painting exhibition by artist Danielle WEIL
….and also
– Christmas market with NONAME association
– Digital animation with the FABLAB
– Gardening workshop with WORLD IN HARMONY
A BUFFET WILL BE PROVIDED BY VOLUNTEER FAMILIES AND TEENAGERS(*)
* Plate Soup 2? | Drink 0,50?
