Etoiles de papier Biscuiterie Menou Plougonver

Biscuiterie Menou 16 Rue de la Gare Plougonver Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-10 14:00:00
fin : 2025-12-10
2025-12-10
Ewen Rabier, guide local des Chemins du Trégor vous invite à un atelier créatif Etoiles de papier suivi d’un goûter. .
Biscuiterie Menou 16 Rue de la Gare Plougonver 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 48 74 20 71
