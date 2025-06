ETOILES DU JAZZ – Rungis Piano-Piano 6e édition Le Théâtre de Rungis Rungis 3 octobre 2025

ETOILES DU JAZZ – Rungis Piano-Piano 6e édition Le Théâtre de Rungis Rungis Vendredi 3 octobre, 20h30 Billetterie: Tarif plein 20.49€ – Tarif Réduit 15.44€ – Gratuit pour les moins de 10 ans

Concert de Jazz

Baptiste Trotignon & Aaron Parks

Une rencontre entre deux pianistes de jazz est toujours un grand moment : liberté, standards, découverte, inspiration multiple et étincelle de l’improvisation… Venez assister au « one shot » des prolifiques Aaron Parks et Baptiste Trotignon !

Dates et horaires de début et de fin :

Début : 2025-10-03T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-03T21:50:00.000+02:00

https://rungispianopiano-festival.com/edition-2025/etoiles-du-jazz/ https://www.billetweb.fr/etoiles-du-jazz

Le Théâtre de Rungis 1, place du Général-de-Gaulle 94150 Rungis Rungis 94150 Val-de-Marne