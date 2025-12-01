Etoiles

quai du Couvent Erstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-14 18:30:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Duo d’artistes de feu poétique, fait danser les flammes comme des étoiles dans la nuit, mêlant danse, conte et magie visuelle. Leur spectacle modulable, entre rêve et émerveillement, offre un final éblouissant de braises et de feux d’artifice. Compagnie Libellune

Duo d’artistes de feu poétique, fait danser les flammes comme des étoiles dans la nuit, mêlant danse, conte et magie visuelle. Leur spectacle modulable, entre rêve et émerveillement, offre un final éblouissant de braises et de feux d’artifice. Compagnie Libellune 0 .

quai du Couvent Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 64 53 73

English :

A duo of poetic fire artists, they make the flames dance like stars in the night, combining dance, storytelling and visual magic. Their scalable show, between dream and wonder, offers a dazzling finale of embers and fireworks. Compagnie Libellune

L’événement Etoiles Erstein a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de tourisme du Grand Ried