Étoiles orphelines : rencontre-lecture autour d’« Aniara » de Harry Martinson Bibliothèque Sainte-Geneviève Paris

Étoiles orphelines : rencontre-lecture autour d’« Aniara » de Harry Martinson Bibliothèque Sainte-Geneviève Paris mercredi 8 octobre 2025.

Épopée poétique de science-fiction publiée en 1956, Aniara raconte l’errance d’un vaisseau spatial emportant des colons quittant une Terre dévastée par les guerres et la destruction écologique. Dérouté par accident, le vaisseau s’éloigne irrémédiablement de sa destination, condamnant ses passagers à une errance sans retour.

À travers ce poème cosmique, Harry Martinson (prix Nobel de littérature en 1974) mêle lyrisme, visions futuristes et méditation existentielle. Aniara, oeuvre majeure de la littérature suédoise, interroge de manière très actuelle la fragilité de l’humanité, ses rapports à la technique et à la nature, et le sentiment de perte face à l’infini.

Cet évènement est organisé dans le cadre de l’année thématique Espace 2025 de la bibliothèque Sainte-Geneviève.

Dans le cadre de son année Espace, la bibliothèque Sainte-Geneviève invite Anny Romand (actrice et éditrice de Harry Martinsson) et Sylvain Briens (professeur de littérature nordique à Sorbonne Université) pour présenter ce poème cosmique du prix Nobel de littérature en 1974.

Le mercredi 08 octobre 2025

de 18h30 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-08T21:30:00+02:00

fin : 2025-10-08T23:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-08T18:30:00+02:00_2025-10-08T20:00:00+02:00

Bibliothèque Sainte-Geneviève 6, rue Valette 75005 Salle Camus, entrée par la Bibliothèque nordiqueParis

https://www.bsg.univ-paris3.fr/iguana/www.main.cls?surl=conferences#contentitem=06f6c384-a826-11ef-95fd-5056b176bf00^2 +33144419797 bsgmail@sorbonne-nouvelle.fr https://www.facebook.com/BibliothequeSainteGenevieve https://www.facebook.com/BibliothequeSainteGenevieve