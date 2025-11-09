Etonnant festival de la mort baladeuil Aixe-sur-Vienne

Etonnant festival de la mort baladeuil Aixe-sur-Vienne dimanche 9 novembre 2025.

Etonnant festival de la mort baladeuil

Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09



Donner l’occasion d’une balade pour parler de ses deuils avec d’autres personnes, choisies et invitées, ou inconnues et attentives…. ou parler de sa propre mort, ses envies et inquiétudes à des oreilles en mouvement ! Tel sera le concept de cette baladeuil dans le cadre de la 2ème édition de l’Etonnant Festival de la Mort.

Avec l’intervention, en tant qu’animatrice de la balade, de Claire Jacquemin, formée à la thérapie holistique.

Balade suivie d’un repas partagé pour ceux qui le souhaitent.

Programme complet du Festival: https://letempsdevivre.co/2025/uncategorized/etonnant-festival-de-la-mort-2025/ .

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 00 42 contact@letempsdevivre.co

English :

German : Etonnant festival de la mort baladeuil

Italiano :

Espanol : Etonnant festival de la mort baladeuil

L’événement Etonnant festival de la mort baladeuil Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Val de Vienne