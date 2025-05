Etonnante dégustation de vin dans la grotte de Lastournelle – Grotte de Lastournelle Sainte-Colombe-de-Villeneuve, 15 mai 2025 19:00, Sainte-Colombe-de-Villeneuve.

Lot-et-Garonne

Etonnante dégustation de vin dans la grotte de Lastournelle Grotte de Lastournelle 1851 Route des Grottes de Lastournelles Sainte-Colombe-de-Villeneuve Lot-et-Garonne

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-15 19:00:00

fin : 2025-05-15

Date(s) :

2025-05-15

Sylvie vous guidera dans la grotte éteinte avec les lampes de poche pour mieux vous imprégner de ce monde souterrain puis les lumières se rallumeront.

Gilles Pons, producteur et œnologue, apportera les vins de son Domaine Lou Gaillot dans la grotte pour vous initier à la dégustation des vins.

Grotte de Lastournelle 1851 Route des Grottes de Lastournelles

Sainte-Colombe-de-Villeneuve 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 88 90 60 contact@grotte-de-lastournelle.fr

English : Etonnante dégustation de vin dans la grotte de Lastournelle

Sylvie will guide you through the extinguished cave with flashlights to help you immerse yourself in this subterranean world, then the lights will come back on.

Gilles Pons, producer and ?nologist, will bring wines from his Domaine Lou Gaillot into the cave to introduce you to wine tasting.

German : Etonnante dégustation de vin dans la grotte de Lastournelle

Sylvie wird Sie mit Taschenlampen durch die erloschene Höhle führen, damit Sie besser in diese unterirdische Welt eintauchen können, dann werden die Lichter wieder angezündet.

Der Weinproduzent und ?nologe Gilles Pons wird die Weine seiner Domaine Lou Gaillot in die Höhle bringen und Sie in die Weinverkostung einführen.

Italiano :

Sylvie vi guiderà attraverso la grotta, che è stata spenta, utilizzando delle torce per darvi un’idea migliore di questo mondo sotterraneo, prima che le luci si riaccendano.

Gilles Pons, produttore di vino e enologo, porterà nella grotta i vini del suo Domaine Lou Gaillot per introdurvi alla degustazione.

Espanol : Etonnante dégustation de vin dans la grotte de Lastournelle

Sylvie le guiará a través de la cueva apagada con antorchas para que pueda hacerse una mejor idea de este mundo subterráneo, antes de que se vuelva a encender la luz.

Gilles Pons, viticultor y enólogo, introducirá los vinos de su Domaine Lou Gaillot en la cueva para iniciarle en la cata.

