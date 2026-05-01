Sainte-Colombe-de-Villeneuve

Etonnante dégustation de vin dans la Grotte de Lastournelle

Grotte de Lastournelle Sainte-Colombe-de-Villeneuve Lot-et-Garonne

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 18:30:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Tout au long de la grotte de Lastournelle, Sylvie la propriétaire des lieux, vous guidera tout d’abord dans la grotte éteinte avec les lampes de poche pour mieux vous imprégner de ce monde souterrain particulier puis les lumières se rallumeront.

Gilles Pons, producteur et œnologue, apportera les vins de son Domaine Lou Gaillot dans différentes salles aux paysages et ambiances distinctes pour vous initier à la dégustation des vins.

Dégustation à partir de 18 ans (les enfants ne peuvent pas participer).

Réservation obligatoire. .

Grotte de Lastournelle Sainte-Colombe-de-Villeneuve 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 88 90 60 contact@grotte-de-lastournelle.fr

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English : Etonnante dégustation de vin dans la Grotte de Lastournelle

L’événement Etonnante dégustation de vin dans la Grotte de Lastournelle Sainte-Colombe-de-Villeneuve a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Vallée du Lot et Garonne