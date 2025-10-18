Etonnantes appellations moins connues de Bourgogne Cité des Climats et Vins de Bourgogne Mâcon

Etonnantes appellations moins connues de Bourgogne Cité des Climats et Vins de Bourgogne Mâcon samedi 18 octobre 2025.

Etonnantes appellations moins connues de Bourgogne

Cité des Climats et Vins de Bourgogne 520 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

Date(s) :

2025-10-18

À l’occasion du week-end « Vignobles en Scène », la Cité vous propose d’explorer les appellations de Bourgogne moins connues, au rapport qualité / prix exceptionnel.

La Bourgogne regorge de trésors insoupçonnés qui n’attendent qu’à être découverts… Bourgogne et Mâcon plus dénomination géographique, Crémant de Bourgogne, AOC Villages moins connues n’auront plus de secret pour vous !

Découvrez notre offre. L’essentiel pour découvrir , un format idéal pour une exploration libre et spontanée. Visite libre du parcours scénographique. Dégustation de 3 vins.

Une formule parfaite pour flâner, déguster, échanger et découvrir des pépites ! .

Cité des Climats et Vins de Bourgogne 520 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté macon@citeclimatsvins.com

English : Etonnantes appellations moins connues de Bourgogne

German : Etonnantes appellations moins connues de Bourgogne

Italiano :

Espanol :

L’événement Etonnantes appellations moins connues de Bourgogne Mâcon a été mis à jour le 2025-09-05 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)