Étonnants Instruments, atelier participatif – Monte le son 2025 Médiathèque Edmond Rostand Paris
Étonnants Instruments, atelier participatif – Monte le son 2025 Médiathèque Edmond Rostand Paris samedi 8 novembre 2025.
En novembre, la médiathèque présente
un cycle d’événements mêlant photo, musique et cinéma. Des moments de médiation
sont proposés, pour adultes et enfants, afin de faire connaître et de manipuler
le thérémine.
A l’occasion de ce rendez-vous du 8 novembre, nous vous proposons de présenter votre instrument de musique, si celui-ci est insolite et singulier. Les bibliothécaires présenteront le thérémine, instrument star de notre programmation pour le festival.
Le Festival Monte le son Etonnants
instruments se déroulera sur l’ensemble du réseau des bibliothèques
du 6 novembre au 6 décembre.
La médiathèque Edmond Rostand vous invite à venir présenter vos propres instruments singuliers ou rares à l’occasion d’une carte blanche.
Le samedi 08 novembre 2025
de 15h00 à 16h30
gratuit
Renseignements
et inscription :
mediatheque.edmond-rostand@paris.fr
ou 01 44 88 07 17
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-08T16:00:00+01:00
fin : 2025-11-08T17:30:00+01:00
Date(s) : 2025-11-08T15:00:00+02:00_2025-11-08T16:30:00+02:00
Médiathèque Edmond Rostand 11 rue Nicolas Chuquet 75017 Paris
+33144880717 mediatheque.edmond-rostand@paris.fr http://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand http://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand