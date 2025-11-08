Étonnants Instruments, atelier participatif – Monte le son 2025 Médiathèque Edmond Rostand Paris

Étonnants Instruments, atelier participatif – Monte le son 2025 Médiathèque Edmond Rostand Paris samedi 8 novembre 2025.

En novembre, la médiathèque présente

un cycle d’événements mêlant photo, musique et cinéma. Des moments de médiation

sont proposés, pour adultes et enfants, afin de faire connaître et de manipuler

le thérémine.

A l’occasion de ce rendez-vous du 8 novembre, nous vous proposons de présenter votre instrument de musique, si celui-ci est insolite et singulier. Les bibliothécaires présenteront le thérémine, instrument star de notre programmation pour le festival.

Le Festival Monte le son Etonnants

instruments se déroulera sur l’ensemble du réseau des bibliothèques

du 6 novembre au 6 décembre.

La médiathèque Edmond Rostand vous invite à venir présenter vos propres instruments singuliers ou rares à l’occasion d’une carte blanche.

Le samedi 08 novembre 2025

de 15h00 à 16h30

gratuit

Renseignements

et inscription :

mediatheque.edmond-rostand@paris.fr

ou 01 44 88 07 17

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-08T16:00:00+01:00

fin : 2025-11-08T17:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-08T15:00:00+02:00_2025-11-08T16:30:00+02:00

Médiathèque Edmond Rostand 11 rue Nicolas Chuquet 75017 Paris

+33144880717 mediatheque.edmond-rostand@paris.fr http://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand http://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand