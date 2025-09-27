Etonnants Randonneurs Le Festival du pas de côté Rue Baulong Arudy

Rue Baulong Espace Espalungue Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Etonnants Randonneurs devient le « Festival du pas de côté » et laisse encore plus de place au spectacle vivant et à la convivialité !

Place d’Arudy 11h30 Théâtre de rue « Bois ta lettre », spectacle joyeux et ludique par la compagnie Creton’art (45min à partir de 8 ans),

Salle Espalungue 12h30 Apéro-concert du groupe Csympadetcool,

14h Projection Le Mékong, au fil d’un fleuve mythique de P. et M. Jacq (1h18),

16h Projection Akhdar, le sel du désert de J. Bonamant Teboul (0h48),

17h Concert poétique chant / guitare par le duo DivagueSur,

18h Projection Kimboto de J-F. Castell.

Une rencontre / débat au lieu à l’issue de chaque projection.

21h Concert festif avec le groupe À La Bonheur, swing, reggae, ska et rock n’roll suivi de la Soupamobile emmenez vos légumes et Michel vous préparera une soupe dont il à le secret. Restauration et buvette sur place. .

Rue Baulong Espace Espalungue Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 77 11 iles.et.ailes.asso@gmail.com

