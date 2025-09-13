Etonnants Territoires rue des écoles Saint-Sauvant

Etonnants Territoires rue des écoles Saint-Sauvant samedi 13 septembre 2025.

Etonnants Territoires

rue des écoles Lavoir de la Font Muette Saint-Sauvant Charente-Maritime

Début : 2025-09-13

fin : 2025-11-03

2025-09-13

exposition d’un vitrail, création collective artiste/habitants

rue des écoles Lavoir de la Font Muette Saint-Sauvant 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 55 67 80 artfilrouge@orange.fr

English :

exhibition of a stained-glass window created by a group of artists and residents

German :

ausstellung eines Kirchenfensters, gemeinsame Schöpfung von Künstler und Bewohnern

Italiano :

esposizione di una vetrata realizzata da un gruppo di artisti e residenti

Espanol :

exposición de una vidriera creada por un grupo de artistas y residentes

