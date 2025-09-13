Etonnants Territoires rue des écoles Saint-Sauvant
Etonnants Territoires rue des écoles Saint-Sauvant samedi 13 septembre 2025.
Etonnants Territoires
rue des écoles Lavoir de la Font Muette Saint-Sauvant Charente-Maritime
Début : 2025-09-13
fin : 2025-11-03
2025-09-13
exposition d’un vitrail, création collective artiste/habitants
rue des écoles Lavoir de la Font Muette Saint-Sauvant 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 55 67 80 artfilrouge@orange.fr
English :
exhibition of a stained-glass window created by a group of artists and residents
German :
ausstellung eines Kirchenfensters, gemeinsame Schöpfung von Künstler und Bewohnern
Italiano :
esposizione di una vetrata realizzata da un gruppo di artisti e residenti
Espanol :
exposición de una vidriera creada por un grupo de artistas y residentes
