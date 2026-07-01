ETPFA – Engins Passion ouvre ses portes pour les Journées européennes du patrimoine, Dépôt de l’association ETPFA – Engins Passion, Saint-Pierre-de-Bœuf

Informations pratiques

ETPFA – Engins Passion ouvre ses portes pour les Journées européennes du patrimoine 19 et 20 septembre Dépôt de l’association ETPFA – Engins Passion Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir une collection unique de machines de travaux publics françaises : pelles, bulldozers, camions et bien d’autres engins rares du patrimoine français.

Vous pourrez les approcher de près et entrer dans les coulisses de l’association qui les restaure et les préserve.

Les machines ne seront pas en fonctionnement pendant la visite, mais vous pourrez en voir un grand nombre : certaines déjà restaurées, d’autres en cours de restauration ou en attente de l’être.

Dépôt de l’association ETPFA – Engins Passion 1 chemin de Palot 42520 Saint Pierre de Boeuf Saint-Pierre-de-Bœuf 42520 Loire Auvergne-Rhône-Alpes https://enginspassion.com https://www.facebook.com/enginspassion Le dépôt et l’atelier de l’association. Deux parking sont disponibles à proximité du lieu.

Journées européennes du patrimoine

© Océane Moutot