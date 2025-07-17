SOPHIE LOUSTALOT – ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE Lagny-Sur-Marne
SOPHIE LOUSTALOT Début : 2026-01-20 à 21:00. Tarif : – euros.
Fantasme : n.m. représentations imaginaires dans lesquelles un sujet transpose ses désirs et ses angoisses.Dans ce premier spectacle, Sophie Loustalot cherche des solutions pour défier la solitude : vivre avec ses voisins, surveiller sa machine à laver ou alors s’imaginer en couple .Et si à force de fantasmer sa vie, elle arrivait à la vivre ?
ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE 6 RUE DU DR NAUDIER 77400 Lagny-Sur-Marne 77