SOPHIE LOUSTALOT – ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE Lagny-Sur-Marne

SOPHIE LOUSTALOT Début : 2026-01-20 à 21:00. Tarif : – euros.

Fantasme : n.m. représentations imaginaires dans lesquelles un sujet transpose ses désirs et ses angoisses.Dans ce premier spectacle, Sophie Loustalot cherche des solutions pour défier la solitude : vivre avec ses voisins, surveiller sa machine à laver ou alors s’imaginer en couple .Et si à force de fantasmer sa vie, elle arrivait à la vivre ?

ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE 6 RUE DU DR NAUDIER 77400 Lagny-Sur-Marne 77