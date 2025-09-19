Étrange diptyque signé Guillaume Bottazzi sur le patrimoine historique des Gratte-Ciel de Villeurbanne Gratte-Ciel de Villeurbanne Villeurbanne

Entrée libre, visible depuis l’extérieur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T08:00:00 – 2025-09-19T20:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

Cette création de Guillaume Bottazzi mesure 4m de haut et se situe sur le patrimoine historique des premiers gratte-ciels de France.

Cette étrange et mystérieuse création est située rue Paul Verlaine à Villeurbanne, sur une architecture classée, à savoir le patrimoine historique que constituent les premiers gratte-ciels de France. Située dans l’une des rues parmi les plus emblématiques de la ville, notamment parce qu’elle est jalonnée de gratte-ciel et de commerces, cette création a reçu les félicitations des architectes des bâtiments de France.

Ces œuvres relèvent d’une approche globale intégrant différents paramètres spécifiques au lieu où elles se trouvent en soulignant notamment la hauteur et la symétrie de l’architecture. La poétique de ces créations nous induit à voyager dans un univers irréel. Elles créent un espace enchanteur qui évolue en fonction de notre imaginaire.

Guillaume Bottazzi a créé plus de cent œuvres patrimoniales qui ont la vocation de valoriser le patrimoine, en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, commandées par des villes, des musées et des architectes. Elles s’inscrivent au patrimoine architectural des lieux où elles se situent.

2025 est l’année de la santé mentale et l’artiste nous invite à un parcours artistique gigantesque avec 86 œuvres d’art patrimoniales à découvrir dans toute la France dans le cadre de la 42ème édition des Journées européennes du patrimoine. Douze de ces œuvres sont à voir en région Auvergne-Rhône-Alpes, dont 7 à Lyon, 2 à Villeurbanne et 3 en Auvergne.

Guillaume Bottazzi est reconnu comme un pionnier de la neuroesthétique qui intronise la neurobiologie et l’art dans notre environnement afin de contribuer à améliorer notre santé mentale et réduire les tensions sociales. Les neurosciences ont prouvé que les œuvres de cet artiste nous font du bien et l’Organisation de la Santé a confirmé que l’art pouvait aider notre santé mentale.

Site officiel de Guillaume Bottazzi

Gratte-Ciel de Villeurbanne 22 rue Paul Verlaine, 69100 Villeurbanne, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

© Guillaume Bottazzi – ADAGP Paris