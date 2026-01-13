Étrange Galerie l’Art et la Matière Saint-Amand-en-Puisaye
Étrange Galerie l’Art et la Matière Saint-Amand-en-Puisaye mardi 3 février 2026.
Étrange
Galerie l’Art et la Matière 17 Grande Rue Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-03 11:00:00
fin : 2026-03-15 13:00:00
Date(s) :
2026-02-03
L’exposition Etrange retrace le travail des artistes suivants !! Estelle Henriot Misael Sámano-Vargas Marie Schantz Poli Mujica Leila Belkaziz Philippe Tapissier Nicolas Laurent et Lucie Das Michael Systaime Borras. .
Galerie l’Art et la Matière 17 Grande Rue Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mairie-saint-amand-en-puisaye@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Étrange
L’événement Étrange Saint-Amand-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-01-13 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !