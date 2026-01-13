Étrange Galerie l’Art et la Matière Saint-Amand-en-Puisaye

Étrange

Galerie l’Art et la Matière 17 Grande Rue Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre

Début : 2026-02-03 11:00:00

fin : 2026-03-15 13:00:00

2026-02-03

L’exposition Etrange retrace le travail des artistes suivants !! Estelle Henriot Misael Sámano-Vargas Marie Schantz Poli Mujica Leila Belkaziz Philippe Tapissier Nicolas Laurent et Lucie Das Michael Systaime Borras. .

Galerie l'Art et la Matière 17 Grande Rue Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

